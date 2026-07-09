مقتل 10 مدنيين في هجوم للدعم السريع غرب أم درمان.. الجيش السوداني يستعيد «الكرمك»

البلاد (الخرطوم)

حقق الجيش السوداني تقدمًا ميدانيًا جديدًا بإعلانه السيطرة على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، في وقت تتواصل فيه المعارك مع قوات الدعم السريع على عدة جبهات، بالتزامن مع سقوط قتلى مدنيين في هجوم بطائرة مسيّرة غرب أم درمان، ما يعكس استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.

وأفادت مصادر بأن قوات الجيش دخلت مدينة الكرمك واستكملت عمليات تمشيطها وتأمينها، في إطار العمليات العسكرية المستمرة لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

وأكد محافظ الكرمك، عيد العاطي محمد الفكي، أن الجيش أحكم سيطرته الكاملة على المدينة ومحيطها عقب معركة استمرت أكثر من ست ساعات، مشيرًا إلى انسحاب قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية تحت ضغط الهجوم العسكري.

وأوضح أن السلطات ستباشر الإجراءات اللازمة لعودة السكان الراغبين في الرجوع إلى منازلهم بعد استكمال الترتيبات الأمنية، إلى جانب إطلاق خطط لإعادة تأهيل المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، والاستعداد للموسم الزراعي بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة.

وتكتسب الكرمك أهمية إستراتيجية بحكم موقعها في ولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية، ما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية في مسار العمليات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل عشرة مدنيين، بينهم خمس نساء من أسرة واحدة، إثر استهداف مركبتهم بطائرة مسيّرة على طريق الصادرات غرب أم درمان أثناء توجههم لحضور مناسبة اجتماعية.

وقالت الشبكة إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم واستهداف المدنيين بصورة متعمدة، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، فيما لم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات.

كما دعت الشبكة المنظمات الدولية والأممية إلى التحرك والضغط لوقف استهداف المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال السكان في مناطق النزاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، فيما تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، مع اتساع رقعة الجوع والنزوح واستمرار المعارك في عدد من الولايات السودانية.