مجلس وزراء الداخلية العرب يُدين الاستهداف الإيراني لناقلتي النفط السعودية والقطرية وعدوانها على الكويت والبحرين

البلاد (تونس)
عبَّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها واستنكارها الاستهداف الإيراني الآثم لناقلة النفط السعودية “وديان” والناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدوانها الغادر والمتجدد على دولة الكويت ومملكة البحرين، الذي يعكس النهج العدائي الذي تنتهجه إيران، وأعمالها الإجرامية التي تنتهك القيم الدينية والإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأضافت في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، أنها إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الغاشم، فإنها تجدد تضامنها ومساندتها للمملكة العربية السعودية، ولدولة قطر، ولدولة الكويت، ولمملكة البحرين والدول العربية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.
وأضافت في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، أنها إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الغاشم، فإنها تجدد تضامنها ومساندتها للمملكة العربية السعودية، ولدولة قطر، ولدولة الكويت، ولمملكة البحرين والدول العربية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.