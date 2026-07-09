مالكوم يقترب من مغادرة الهلال

البلاد (الرياض)

اقترب البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، من مغادرة صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام متزايد من أندية الدوري التركي بالتعاقد معه، وفقًا لما أورده الصحفي التركي الموثوق ياغيز سابونكوغلو.

وأكد سابونكوغلو أن وكيل أعمال مالكوم عرض خدمات اللاعب على ثلاثة من كبار الأندية التركية، وهي فنربخشة وغلطة سراي وبشكتاش، مشيرًا إلى أن فنربخشة هو النادي الوحيد الذي بادر بإجراء اتصالات رسمية لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وأضاف أن إدارة الهلال لا تمانع فكرة التخلي عن اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية، في وقت يرغب فيه مالكوم أيضًا بخوض تجربة جديدة خارج الدوري السعودي، ما يجعل خيار الرحيل مطروحًا بقوة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن تحركات الهلال لإعادة ترتيب قائمته الأجنبية قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل سعي الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر جديدة، ما قد يفتح الباب أمام رحيل أكثر من لاعب أجنبي.

وكان مالكوم قد انضم إلى الهلال في صيف عام 2023 قادمًا من زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، ونجح منذ ذلك الحين في تقديم مستويات لافتة، أسهم خلالها في تتويج الفريق بعدد من البطولات، ليصبح أحد أبرز الأسماء في تشكيلة “الزعيم” خلال الموسمين الماضيين، قبل أن تزداد الأنباء حول اقتراب نهاية مشواره مع النادي.