السياسة

قطر: عودة الأوضاع لطبيعتها بعد زوال التهديد الأمني

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1448 هـ       9 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدوحة)

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عودة الأوضاع لطبيعتها بعد زوال التهديد الأمني الذي كان مرتفعًا في البلاد، مؤكدةً أن إجراء رفع مستوى التهديد جاء في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

ودعت الوزارة مع رفع التهديد الأمني، الجميع إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، مشددة على أهمية الالتزام بالتوجيهات الرسمية ومتابعة المستجدات عبر القنوات المعتمدة.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات جديدة على إيران، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في تشابهار وكنارك جنوبي البلاد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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