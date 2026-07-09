في غياب مجتبى.. جثمان علي خامنئي يوارى الثرى

البلاد (وكالات)

يوارى جثمان المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، الثرى في مدينة مشهد، اليوم الخميس، فيما لم يظهر نجله وخليفته مجتبى منذ تعرضه لتشوهات جراء هجوم فبراير الماضي الذي أودى بحياة والده.

ويأتي الدفن بعد أسبوع من مراسم تشييع حاشدة وتجمعات شعبية ومشاهد حداد، تزامنت مع تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة عقب أسابيع من وقف إطلاق النار.

وشهدت شوارع مشهد صباح الخميس حشودا من المشيعين، بينما تلألأت القبة الذهبية ومآذن مرقد الإمام الرضا تحت أشعة الشمس، فيما لوح الحاضرون بالأعلام الإيرانية وصور خامنئي ولافتات تحمل شعارات ثورية.

وفي الأسبوع الماضي، خلال نُقل جثمان خامنئي بين مدن في إيران والعراق، وحث رجال الدين وقادة الجمهورية الإسلامية أنصارهم على المشاركة بكثافة في مراسم التشييع، في مسعى لإظهار قوة النظام الذي يقوده رجال الدين والتأكيد على زخمه العقائدي ونفوذه الشعبي.

لكن إيران، ورغم نجاتها من حملة عسكرية أميركية-إسرائيلية استمرت شهورا، لا تزال تواجه تحديات داخلية كبيرة، بينما يظل إرث حكم خامنئي الممتد على مدى 37 عاما محل انقسام وخلاف حاد داخل البلاد، وفق وكالة “رويترز”.

لغز غياب مجتبى

يظل مكان وجود مجتبى خامنئي، الذي أعلن مجلس من رجال الدين تعيينه زعيما أعلى بعد أسبوع من مقتل والده، لغزا بالنسبة للإيرانيين.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ اندلاع الحرب بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل والده في 28 فبراير.

ورغم صدور بيانات مكتوبة باسمه، لم تنشر له أي صور أو تسجيلات مصورة أو صوتية.

وأصيب مجتبى في الهجوم ذاته بجروح خطيرة أدت إلى تشوهات في وجهه وإصابات بالغة في أطرافه.

وقالت مصادر كبيرة في طهران؛ إنه يتعافى من إصاباته، لكنه لم يستعد عافيته بالقدر الذي يسمح له بالظهور العلني، فيما تسعى الأجهزة الأمنية أيضا إلى الحد من ظهوره، تحسبا لأي هجمات أميركية جديدة، بحسب “رويترز”.

وأثناء احتشاد المشيعين في مدينة مشهد بانتظار وصول موكب جنازة خامنئي، ردد بعض المشاركين هتافات تطالب بالثأر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأقيمت بالفعل مراسم تشييع لخامنئي، وأربعة من أفراد عائلته الذين قتلوا معه، في طهران ومدينة قم، مركز المرجعية الدينية الشيعية في إيران، ومدينتي النجف وكربلاء العراقيتين.

وفي كل موكب، اكتظت الشوارع بحشود ضخمة رددت شعارات شيعية وهتافات ثورية.

حكم طويل الأمد وإرث مثير للجدل

تأتي الجنازة في لحظة حاسمة بالنسبة لإيران، فهي تُسدل الستار على حكم خامنئي الذي استمر نحو أربعة عقود، وبعد أشهر من أحدث جولات الاحتجاجات الحاشدة على مستوى البلاد ضد النظام الحاكم الذي يقوده رجال الدين.

وأخمدت قوات الأمن تلك الاضطرابات، التي أججها الغضب من تفاقم المشاكل الاقتصادية بسبب العقوبات، بقتل آلاف المتظاهرين في موجة قمع شابهت موجات عنف أخرى وقعت خلال السنوات القليلة الماضية.

واختير خامنئي زعيما أعلى لإيران عام 1989، بعد عقد من الثورة الإسلامية، وعزز على مدى عقود السلطة السياسية والاقتصاديةوالعسكرية.

ونفذ هذا الجهد، الذي همش بشكل كبير الرئيس المنتخب وكذلك البرلمان، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإسلامي الذي ازداد نفوذه طيلة فترة حكم خامنئي.

وجرى تعيين مجتبى خامنئي بدعم من الحرس الثوري، الذي ينظر إليه الآن على أنه القوة المهيمنة على الفكر السياسي والاستراتيجي في إيران.