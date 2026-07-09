صالح صيرفي في ذمة الله

البلاد (جدة)

انتقل إلى رحمة الله تعالى، عميد أسرة صيرفي الشيخ صالح حمزة صيرفي، الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس، وتمت الصلاة عليه، عقب صلاة مغرب اليوم في الحرم المكي الشريف، وسيكون الدفن بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.

الفقيد زوج السيدة زهرة عبدالغني قطان، ووالد كل من: حمزة، وأنس، وأميمة، وهنيدة.

ويستقبل العزاء لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الجمعة.

وسيكون عزاء الرجال بقاعة دار المعلم بشارع الخريجي، وللنساء بدارهم بحي الشاطئ.

«البلاد» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة، لأسرة الصيرفي وذويهم، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).