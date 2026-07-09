المجتمع

صالح صيرفي في ذمة الله

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1448 هـ       9 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

انتقل إلى رحمة الله تعالى، عميد أسرة صيرفي الشيخ صالح حمزة صيرفي، الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس، وتمت الصلاة عليه، عقب صلاة مغرب اليوم في الحرم المكي الشريف، وسيكون الدفن بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.
الفقيد زوج السيدة زهرة عبدالغني قطان، ووالد كل من: حمزة، وأنس، وأميمة، وهنيدة.
ويستقبل العزاء لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الجمعة.
وسيكون عزاء الرجال بقاعة دار المعلم بشارع الخريجي، وللنساء بدارهم بحي الشاطئ.
«البلاد» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة، لأسرة الصيرفي وذويهم، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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