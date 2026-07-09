شارك في «المنتدى الدولي الأول».. العيسى: الحضارة الإسلامية مبنية على العلم والقيم

البلاد (مكة المكرمة)

تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، شاركَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بـ “كلمةٍ مُتَلفَزة” في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإسلامي الدولي الأول “الحضارة الإسلامية: طريقُ السّلام والتّسامُح والتّنوير”، في العاصمة الأوزبكيّة طشقند.

وشهد المنتدى الذي تنظّمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، حضور نحو 300 متحدثٍ من 40 دولة حول العالم.

وتطرّق العيسى في كلمته إلى المكانة الحضارية لأوزبكستان في التاريخ الإسلامي، وما تمثّله مدينتا “سَمرقند” و”بُخارى” من إرثٍ علمي وحضاري، مشيرًا إلى ارتباط “بخارى” بأمير المؤمنين في الحديث وشيخ السنّة وحارسها وإمام الحُفّاظ، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.

وأشار إلى أن الحضارة الإسلامية قامت على العلم والقيم، وأسهمَت في بناء المعرفة الإنسانية، وتركت إرثًا راسخًا في التشريع والفكر والأخلاق، مؤكدًا أن مسؤولية الأمّة اليوم تتمثل في استلهام هذا الإرث الحضاري وتفعيله في واقعها المعاصر بالعلم والعمل، في إطار القيم الإسلامية.

ونوّه العيسى بافتتاح مركز الحضارة الإسلامية في “طشقند”، بوصفه أحد أكبر الصروح الحضارية والتعليمية في العالم الإسلامي، كما ثمّن افتتاح مجمع الإمام البخاري التذكاري في “سمرقند”، وما يضطلع به من جهودٍ بحثية في خدمة الميراث العلمي للإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام الماتريدي، مشيدًا في ذات السياق، بجهود جمهورية أوزبكستان في إحياء التراث الإسلامي والعلمي والثقافي والتعريف به عالميًا.