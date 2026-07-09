الرياضة

رسميًا.. الخليج يضم الفرنسي فولجيني

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1448 هـ       9 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلن نادي الخليج مساء اليوم، الخميس، عن تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أنجيلو فولجيني حتى 2028.

ونشر نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطعًا يشير إلى التعاقد مع اللاعب الفرنسي. كما أوضح أنه تم الاتفاق على أن يكون عقد اللاعب لمدة موسمين.

وانضم فولجيني في الموسم الماضي إلى التعاون على سبيل الإعارة من نادي لانس الفرنسي، إلا أنه في الموسم الحالي، قرر الانضمام إلى نادي الخليج بشكل نهائي.

تعزيز خيارات الوسط في الخليج

ويأتي التعاقد مع فولجيني ضمن مساعي إدارة النادي لتعزيز خيارات الفريق في خط الوسط بلاعب يمتلك خبرة أوروبية وقدرة على صناعة اللعب والمساهمة الهجومية.

ويبلغ فولجيني من العمر 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي، كما سبق له تمثيل أندية فرنسية عدة أبرزها أنجيه وفالنسيان، إضافة إلى تجربته مع ماينتس 05 في الدوري الألماني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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