رسميًا.. الخليج يضم الفرنسي فولجيني

أعلن نادي الخليج مساء اليوم، الخميس، عن تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أنجيلو فولجيني حتى 2028.

ونشر نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطعًا يشير إلى التعاقد مع اللاعب الفرنسي. كما أوضح أنه تم الاتفاق على أن يكون عقد اللاعب لمدة موسمين.

وانضم فولجيني في الموسم الماضي إلى التعاون على سبيل الإعارة من نادي لانس الفرنسي، إلا أنه في الموسم الحالي، قرر الانضمام إلى نادي الخليج بشكل نهائي.

تعزيز خيارات الوسط في الخليج

ويأتي التعاقد مع فولجيني ضمن مساعي إدارة النادي لتعزيز خيارات الفريق في خط الوسط بلاعب يمتلك خبرة أوروبية وقدرة على صناعة اللعب والمساهمة الهجومية.

ويبلغ فولجيني من العمر 29 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي، كما سبق له تمثيل أندية فرنسية عدة أبرزها أنجيه وفالنسيان، إضافة إلى تجربته مع ماينتس 05 في الدوري الألماني.