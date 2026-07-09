السياسة

رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1448 هـ       9 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (مكة المكرمة)
أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي- باستنكارٍ شديدٍ- تكرارَ العدوان الإيرانيّ الآثم، على دولةِ الكويت ومملكةِ البحرين والمملكةِ الأردنية الهاشمية.
وجدَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانية الإجرامية المُتكرِّرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتُقوّض جهودَ استعادةِ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدَّدَ فضيلتُه على التضامُنِ الكاملِ مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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