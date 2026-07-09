دياز: نملك ما يكفي للفوز على فرنسا

أكد براهيم دياز، مهاجم منتخب المغرب، ثقته في قدرة “أسود الأطلس” على تجاوز فرنسا وبلوغ نصف نهائي كأس العالم 2026، مشددًا على جاهزية فريقه لمواصلة مشواره في البطولة.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي، اليوم الخميس، في الدور ربع النهائي، سعيًا للثأر من خسارته أمامه في نصف نهائي نسخة 2022، فيما يلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة إسبانيا وبلجيكا.

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، إن المنتخب المغربي أثبت قوته وعزيمته في اللقاء الماضي، مؤكدًا أن الفريق يتطلع لمواصلة الأداء المميز وخوض مواجهة كبيرة ينتظرها الجميع.

وعن مساهمته بأربع تمريرات حاسمة في البطولة، أوضح أن سعادته الحقيقية تكمن في خدمة الفريق، مؤكدًا استعداده لتحمل المسؤولية وثقته في قدرة المغرب على تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز.

وتطرق دياز إلى مواجهة زميليه في ريال مدريد، كيليان مبابي وأوريلين تشواميني، مشيرًا إلى أنهما لاعبان مميزان، لكن المنافسة داخل الملعب تختلف، وأن الجميع يسعى لتحقيق الانتصار.

وأكد أن المنتخب المغربي يمتلك بدوره خبرة كافية بعد خوضه مباريات كبيرة، معربًا عن ثقته في زملائه وقدرتهم على إثبات أحقيتهم بالتأهل.

كما أشاد بأشرف حكيمي، واصفًا إياه بقائد الفريق، ومؤكدًا أن وجود لاعب بإمكاناته يمثل مصدر فخر للمجموعة.

واختتم دياز تصريحاته بالتأكيد على أن الاهتمام العالمي المتزايد بالكرة المغربية يعكس تطورها، معربًا عن أمله في مواصلة كتابة التاريخ وإلهام الأجيال المقبلة.