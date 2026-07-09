توصي بتوزيع أرباح بـ352 مليون ريال عن عام 2025.. «أكوا» تعتمد برنامجاً لتوزيع الأرباح حتى 2030

البلاد (الرياض)

كشفت شركة أكوا باور”أكوا” أمس (الأربعاء)، موافقة مجلس إدارتها على برنامج توزيع الأرباح للفترة من عام 2026م حتى عام 2030م، والذي تعتزم بموجبه توزيع حد أدنى قدره 30% من صافي أرباحها السنوية على المساهمين، مع الأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة واحتياجاتها التمويلية ومتطلبات النمو وخططها التوسعية. وذكرت في بيان على “تداول” أن هذه التوزيعات ستكون مزيجًا من الأرباح النقدية وأسهم المنحة، بالنسب التي تحددها الشركة، على ألا تقل التوزيعات النقدية في جميع الأحوال عن 50% من إجمالي التوزيعات المعلنة. وأوضحت أن العمل بهذا البرنامج سيبدأ اعتبارًا من عام 2027م، على أن تطبق على الأرباح المستحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، ما لم يتم تعديلها أو استبدالها لاحقًا. وفي سياق متصل، كشفت شركة “أكوا” في بيان ثانٍ، أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 352.58 مليون ريال تقريباً على مساهمي الشركة عن العام 2025، مبينة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ نحو 766.5 مليون سهم تقريباً، وحصة السهم من التوزيع 0.46 ريال تعادل نسبة 4.6% من القيمة الاسمية.

وأبانت أنه سيكون تاريخ الأحقية لمالكي الأسهم المقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية (الذي سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقًا).