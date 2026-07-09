تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الركن شايع الودعاني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي حرس الحدود

البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي حرس الحدود، وذلك في مقر المديرية بمدينة الرياض.
ونقل اللواء الركن شايع الودعاني تحيات وتقدير سمو وزير الداخلية للمتقاعدين، معربًا عن اعتزاز حرس الحدود بما قدموه من جهود مخلصة طوال سنوات خدمتهم، وإسهاماتهم في حماية حدود الوطن والمحافظة على أمنه.
وأكد اللواء الركن شايع الودعاني أن المتقاعدين يمثلون رصيدًا من الخبرة والعطاء، وأن ما قدموه من أعمال وإنجازات سيظل محل تقدير واعتزاز، ويجسد قيم الوفاء لمنسوبي حرس الحدود في مختلف مراحل خدمتهم.
وفي ختام الحفل، كرّم اللواء الركن شايع الودعاني المتقاعدين، تقديرًا لمسيرتهم المهنية وإسهاماتهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن.
ونقل اللواء الركن شايع الودعاني تحيات وتقدير سمو وزير الداخلية للمتقاعدين، معربًا عن اعتزاز حرس الحدود بما قدموه من جهود مخلصة طوال سنوات خدمتهم، وإسهاماتهم في حماية حدود الوطن والمحافظة على أمنه.
وأكد اللواء الركن شايع الودعاني أن المتقاعدين يمثلون رصيدًا من الخبرة والعطاء، وأن ما قدموه من أعمال وإنجازات سيظل محل تقدير واعتزاز، ويجسد قيم الوفاء لمنسوبي حرس الحدود في مختلف مراحل خدمتهم.
وفي ختام الحفل، كرّم اللواء الركن شايع الودعاني المتقاعدين، تقديرًا لمسيرتهم المهنية وإسهاماتهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن.