تجدد الهجمات الإيرانية ضد الكويت والبحرين

تصدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مجدداً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية جديدة، في حين ذكرت البحرين أيضاً أن منظوماتها الدفاعية اعترضت اعتداءات إيرانية.

وتجددت هجمات إيران ضد دول الخليج تحديداً باتجاه الكويت والبحرين عقب أقل من 48 ساعة على استهدافات طالت البلدين، في مؤشر نحو تصعيد إيراني متواصل، رغم دعوات الخليج بتكثيف الاستقرار والتهدئة.

في سياق متصل، ذكرت الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة العامة.

مقابل ذلك، سجلت دول الخليج إدانات واسعة إثر تجدد الاعتداءات الإيرانية، إذ أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية ضد البحرين والكويت، مؤكدة أن هذه الهجمات دليل استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.

وجاء التصعيد الإيراني مجدداً في منطقة الخليج في أعقاب بدء الجيش الأميركي تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف “تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز”، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لوقف الحرب مع إيران قد “انتهى”.