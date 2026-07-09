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بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.. إنجاز مبادرة سعودية عالمية لتنظيم النفايات الإلكترونية

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1448 هـ       9 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
كشفت المملكة عن إنجاز مبادرتها العالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث شملت المبادرة جمهورية باراغواي وجمهورية رواندا وجمهورية زامبيا، مستهدفة قيادة الجهود الدولية نحو استدامة رقمية شاملة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وتطبيق حلول مبتكرة للحد من النفايات الإلكترونية، وقد تزامن هذا الإعلان مع انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، بمشاركة أكثر من 190 دولة.
وشملت المبادرة تطوير ثلاثة أطر تنظيمية وطنية، إضافة إلى إصدار دليل يوثق أفضل الممارسات في إدارة النفايات الإلكترونية. كما تضمنت إعداد دراسات لتقدير تكاليف ورسوم الأجهزة الإلكترونية للدول المستفيدة.
وشارك في هذه المبادرة أكثر من 270 جهة و480 مختصًا من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس حجم التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
وتعمل المملكة، منذ انضمامها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949، على دعم المجتمع الدولي لرسم مستقبل رقمي شامل ومستدام. ويأتي ذلك من خلال تبني الابتكارات التنظيمية، ودعم التقنيات الناشئة وبناء القدرات البشرية، مؤكدة التزامها بالاستدامة الرقمية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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