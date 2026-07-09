بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.. إنجاز مبادرة سعودية عالمية لتنظيم النفايات الإلكترونية

البلاد (الرياض)

كشفت المملكة عن إنجاز مبادرتها العالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث شملت المبادرة جمهورية باراغواي وجمهورية رواندا وجمهورية زامبيا، مستهدفة قيادة الجهود الدولية نحو استدامة رقمية شاملة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وتطبيق حلول مبتكرة للحد من النفايات الإلكترونية، وقد تزامن هذا الإعلان مع انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، بمشاركة أكثر من 190 دولة.

وشملت المبادرة تطوير ثلاثة أطر تنظيمية وطنية، إضافة إلى إصدار دليل يوثق أفضل الممارسات في إدارة النفايات الإلكترونية. كما تضمنت إعداد دراسات لتقدير تكاليف ورسوم الأجهزة الإلكترونية للدول المستفيدة.

وشارك في هذه المبادرة أكثر من 270 جهة و480 مختصًا من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس حجم التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

وتعمل المملكة، منذ انضمامها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949، على دعم المجتمع الدولي لرسم مستقبل رقمي شامل ومستدام. ويأتي ذلك من خلال تبني الابتكارات التنظيمية، ودعم التقنيات الناشئة وبناء القدرات البشرية، مؤكدة التزامها بالاستدامة الرقمية.