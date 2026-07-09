باستثمار يتجاوز مليار ريال.. اكتمال مشروع “بوليفارد بيزنس بارك” بالرياض.. أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في المملكة

البلاد (الرياض)

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم (الخميس) عن اكتمال الأعمال في مشروع “بوليفارد بيزنس بارك” (Boulevard Business Park)، أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في المملكة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في تصريح له:” الحمد لله، بتوفيق الله، ثم بدعم من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله، اكتمل مشروع بوليفارد بزنس بارك، أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في المملكة، باستثمار يتجاوز مليار ريال”.

مضيفاً :”يضم المشروع 9 مبان مكتبية بمساحات تأجير تتجاوز 60 ألف متر متربع، بالإضافة لمساحات تجارية، ومقرات رئيسة للشركات، ومساحات عمل مشتركة، وأكثر من 1300 موقف سيارة بالشراكة مع شركة حي للتطوير العقاري، وبالتعاون مع صندوق REQ العقاري – الفرنسي كابيتال، وبإدارة وتشغيل شركة صلة”.

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تصريحه بـ” عزيمة السعوديين مالها حدود ولا سقف والقادم بإذن الله أعظم”.

وكان قد أعلن آل الشيخ، في أغسطس من العام 2024، عن إطلاق مشروع “بوليفارد بيزنس بارك” ضمن منطقة “بوليفارد سيتي”، باعتباره المرحلة الأولى من المخطط الحضري لإعادة تخطيط وتنظيم منطقة “بوليفارد ديستريكت” بالشراكة مع القطاع الخاص.