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باستثمار يتجاوز مليار ريال.. اكتمال مشروع “بوليفارد بيزنس بارك” بالرياض.. أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في المملكة

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1448 هـ       9 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم (الخميس) عن اكتمال الأعمال في مشروع “بوليفارد بيزنس بارك” (Boulevard Business Park)، أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في المملكة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في تصريح له:” الحمد لله، بتوفيق الله، ثم بدعم من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله، اكتمل مشروع بوليفارد بزنس بارك، أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في المملكة، باستثمار يتجاوز مليار ريال”.

مضيفاً :”يضم المشروع 9 مبان مكتبية بمساحات تأجير تتجاوز 60 ألف متر متربع، بالإضافة لمساحات تجارية، ومقرات رئيسة للشركات، ومساحات عمل مشتركة، وأكثر من 1300 موقف سيارة بالشراكة مع شركة حي للتطوير العقاري، وبالتعاون مع صندوق REQ العقاري – الفرنسي كابيتال، وبإدارة وتشغيل شركة صلة”.

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تصريحه بـ” عزيمة السعوديين مالها حدود ولا سقف والقادم بإذن الله أعظم”.

وكان قد أعلن آل الشيخ، في أغسطس من العام 2024، عن إطلاق مشروع “بوليفارد بيزنس بارك” ضمن منطقة “بوليفارد سيتي”، باعتباره المرحلة الأولى من المخطط الحضري لإعادة تخطيط وتنظيم منطقة “بوليفارد ديستريكت” بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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