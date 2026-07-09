النفط يقفز والذهب ينخفض مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط اليوم (الخميس)، ارتفاعًا بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران، لتتراجع الآمال في إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتًا، أو 1% إلى 78.8 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت ‌جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتًا، أو 1.01% إلى 74.26 دولار للبرميل، وارتفع الخامان بأكثر من دولار في تعاملات ما بعد التسوية أمس الأربعاء ⁠بعد بدء الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران.

وقبل ذلك، بلغ الخامان القياسيان عند التسوية أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران مساء أمس.

وقال الجيش الأمريكي: إنه نفذ ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحًا أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات من قول ترامب إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب قد “انتهى”.

وقالت الولايات المتحدة: إن أحدث جولة من هجماتها رد على استهداف ثلاث ناقلات كانت تعبر المضيق يوم الثلاثاء. وقصفت الهجمات الأمريكية عدة مدن على طول الساحل الجنوبي الإيراني وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وقالت إيران أمس الأربعاء إنها هاجمت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردًا على ضربات أمريكية في وقت سابق استهدفت البنية التحتية.

وأفادت مصادر في قطاع التأمين أمس الأربعاء بأن شركات تأمين ضد مخاطر الحرب نصحت شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز، بينما يعكف آخرون على مراجعة شروط وثائق التأمين في أعقاب تجدد الهجمات الإيرانية على السفن.

في السياق ذاته، انخفض سعر الذهب اليوم (الخميس) وحام قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، بفعل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وأذكى المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4060.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ مطلع يوليو، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم أغسطس 0.3% عند 4069.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 57.77 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 1591.13 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1223.95 دولار.

وأعلن الجيش الأمريكي أمس الأربعاء شن غارات جديدة على إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة البحرية، مما دفع إيران لشن هجمات على الكويت والبحرين في أحدث تصعيد ينذر بانهيار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وواصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تؤثر سلبًا على المعدن الذي لا يدر عائدًا.