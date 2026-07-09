السياسة

المملكة تشارك في قمة أممية لتعزيز التعاون الأمني

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1448 هـ       9 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (نيويورك)

شارك وفد من المملكة برئاسة مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، في القمة الخامسة لقادة الشرطة للأمم المتحدة (UNCOPS 2026)، التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت القمة مشاركة 145 وفدًا من قادة الشرطة والأجهزة الأمنية من مختلف دول العالم؛ لمناقشة أبرز التحديات الأمنية الدولية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستعراض أحدث التجارب والممارسات في تطوير العمل الشرطي ومواجهة التحديات الأمنية.

وجاءت مشاركة المملكة في أعمال القمة تأكيدًا لدورها الفاعل في دعم التعاون الأمني الدولي، والإسهام في الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار، بما يجسد مكانتها كشريك رئيس في تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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