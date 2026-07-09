المملكة تشارك في قمة أممية لتعزيز التعاون الأمني

شارك وفد من المملكة برئاسة مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، في القمة الخامسة لقادة الشرطة للأمم المتحدة (UNCOPS 2026)، التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت القمة مشاركة 145 وفدًا من قادة الشرطة والأجهزة الأمنية من مختلف دول العالم؛ لمناقشة أبرز التحديات الأمنية الدولية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستعراض أحدث التجارب والممارسات في تطوير العمل الشرطي ومواجهة التحديات الأمنية.

وجاءت مشاركة المملكة في أعمال القمة تأكيدًا لدورها الفاعل في دعم التعاون الأمني الدولي، والإسهام في الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار، بما يجسد مكانتها كشريك رئيس في تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.