الكويت: اعتراض 14 هدفًا جويًا معاديًا وتسجيل أضرار مادية وإصابة شخص

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم عددًا من الأهداف المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، شملت ثلاثة صواريخ باليستية وصاروخًا جوالًا وعشر طائرات مسيّرة.

وأوضح أن القوات المسلحة تمكنت من اعتراض جميع الأهداف والتعامل معها بنجاح، في إطار الجاهزية العالية لمنظومات الدفاع الجوي وقدرتها على حماية أجواء البلاد والتصدي للتهديدات المختلفة.

وأشار إلى أن عمليات الاعتراض نتج عنها أضرار مادية في عدد من المواقع نتيجة سقوط شظايا، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة.

وأضاف أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية باشرت التعامل مع عدد من البلاغات المرتبطة بمخلفات عمليات الاعتراض، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواقع المتأثرة.

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، ضمن حالة الجاهزية والاستعداد الدائمين، بما يسهم في تعزيز أمن الوطن والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.