الخُبر تتقدم مركزين في مؤشر قابلية العيش العالمي

البلاد (الخبر)

حققت محافظة الخبر المركز (133) عالميًا ضمن مؤشر قابلية العيش العالمي (Global Liveability Index) لعام 2026 الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجموعة The Economist، متقدمةً مركزين عن تصنيف العام الماضي، وذلك انعكاسًا لنجاح الجهود التنموية والمشاريع النوعية التي أسهمت في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة البنية الحضرية والخدمات.

ويواصل تصنيف محافظة الخبر تسجيل تحسنٍ متدرج في المؤشر خلال الأعوام الماضية، حيث تقدمت من المركز (153) في عام 2022، إلى المركز (149) في عام 2023، ثم إلى المركز (144) في عام 2024، وصولًا إلى المركز (135) في عام 2025، قبل أن تحقق المركز (133) عالميًا في عام 2026، بما يعكس استمرارية الجهود التنموية وأثرها الإيجابي في تعزيز جودة الحياة ورفع تنافسية المدينة عالميًا.

وأشار التقرير إلى التحسن الذي حققته محافظة الخبر في البنية التحتية، إلى جانب استمرار تطور قطاع الرعاية الصحية، وهو ما أسهم في تقدم المدينة في التصنيف العالمي، ويعكس أثر الاستثمارات التنموية والمشاريع النوعية التي تشهدها المدينة ضمن مسيرة التنمية الحضرية في المنطقة الشرقية.

ويعتمد المؤشر على تقييم 173 مدينة حول العالم وفق أكثر من 30 مؤشرًا موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل: الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية، لقياس مستوى جودة الحياة ومدى ملاءمة المدن للعيش.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، ويؤكد نجاح المشاريع والمبادرات التنموية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة.

وقال: “يجسد هذا التقدم ما تحظى به مدن المنطقة الشرقية من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، والدعم والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة التنفيذية، وما تشهده من مشاريع تطويرية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات.”

وأضاف: “نواصل العمل مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، وتعزيز تنافسية محافظة الخبر كوجهة جاذبة للعيش والاستثمار والأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير المشهد الحضري، وتحسين جودة الخدمات، وخلق بيئة حضرية أكثر استدامة، بما يعزز المكانة الإقليمية والعالمية لمدن ومحافظات المنطقة.