البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم (الخميس).

وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما أهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورًا.

وأشارت إلى أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.

وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق (الخميس)، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، تشغيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق، مؤكدةً أن الإجراء يأتي ضمن خطط الطوارئ ورفع جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع أي مستجدات، حيث تم اعتراض اعتداءات إيرانية.

ودعت الوزارة، المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب موقع آمن عند سماع الصافرة حرصًا على سلامتهم.