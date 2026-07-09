الاتحاد يجدد مفاوضاته مع الاتفاق لحسم صفقة “الغنام”

تواصل إدارة نادي الاتحاد تحركاتها المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، حيث يقود المدير الرياضي فرانك كاربو مفاوضات متواصلة مع مسؤولي نادي الاتفاق لحسم التعاقد مع الجناح الدولي خالد الغنام.

ووفقًا لمصادر مطلعة، يجري كاربو اتصالات يومية مع حاتم المسحل، رئيس لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق، في محاولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق نهائي يضمن انتقال اللاعب إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الحالية.

الغنام هدف فني للاتحاد

وتأتي رغبة الاتحاد في التعاقد مع الغنام بعد اقتناع الجهاز الفني بإمكاناته الفنية، وقدرته على إضافة السرعة والحلول الهجومية في الأطراف، إلى جانب خبرته في المنافسات المحلية، ما يجعله أحد أبرز الأسماء المستهدفة لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتسعى إدارة الاتحاد إلى إنهاء المفاوضات في أقرب وقت، وسط استمرار المشاورات بين الناديين لحسم التفاصيل النهائية للصفقة، في ظل رغبة الاتحاديين في إغلاق الملف قبل بدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم المقبل.