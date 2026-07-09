اعتماد قائمة الأندية المشاركة في “أبطال الخليج”

اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 ناديًا تمثل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من ثمانية إلى 12 ناديًا، في خطوة تعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.

وجرى اختيار الأندية المشاركة وفقًا للوائح البطولة، واستنادًا إلى نتائجها في مسابقات الدوري المحلية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم 2026-2027. وبناءً على ذلك، حصلت اتحادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق على مقعدين لكل اتحاد، فيما مُنح كل من سلطنة عُمان والبحرين والكويت واليمن مقعدًا واحدًا.

وضمت قائمة الأندية المشاركة:

المملكة العربية السعودية: نادي الاتفاق، نادي نيوم.

دولة الإمارات العربية المتحدة: نادي النصر، نادي عجمان.

دولة قطر: نادي الدحيل، نادي قطر.

جمهورية العراق: نادي أربيل، نادي الزوراء.

سلطنة عُمان: نادي الشباب.

مملكة البحرين: نادي الرفاع.

دولة الكويت: نادي كاظمة.

الجمهورية اليمنية: نادي شعب حضرموت.

ويهدف الإعلان عن قائمة الأندية المشاركة في هذا التوقيت إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات الدوري، بما يعزز جاهزية الفرق ويسهم في رفع جودة المنافسة.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد اعتمد زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة اعتبارًا من النسخة الثالثة، وتم تحديد تاريخ التاسع من سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء مراسم قرعة الدوري.

يُذكر أن نادي دهوك العراقي توج بلقب النسخة الأولى من الدوري، فيما أحرز نادي الريان القطري لقب النسخة الثانية.