أمانة الشرقية تنجز أعمال صيانة ورفع كفاءة أكثر من 10.3 مليون م² من الطرق والمحاور

البلاد (الدمام)

(أنجزت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال نوعية في مجال صيانة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين جودة البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، بأن الأمانة نفذت أعمال صيانة شملت ثلاثة محاور رئيسة بمساحة تجاوزت 1.86 مليون متر مربع، إلى جانب صيانة طريقين رئيسين بمساحة بلغت 331 ألف متر مربع، وصيانة 11 طريق رئيسي ورابط بمساحة تجاوزت 1.14 مليون متر مربع، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة في ستة أحياء بمساحة بلغت نحو 784 ألف متر مربع، وتطوير وصيانة سبعة تقاطعات بمساحة تجاوزت 65 ألف متر مربع.

وقال بأن الأعمال شملت، دهانات الطرق بإجمالي 73 ألف متر طولي، إلى جانب تنفيذ أعمال الأرصفة بمساحة بلغت 48.9 ألف متر مربع، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2026، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز عناصر السلامة المرورية وتحسين كفاءة البنية التحتية.

وأشار بخرجي، إلى أن هذه الأعمال ساهمت في رفع مؤشر حالة الرصف (PCI) بمدينة الدمام إلى 67.9%، بما يعكس التطور المتواصل في جودة شبكة الطرق، وكفاءة أعمال الصيانة، وفق برامج تشغيل وصيانة تستند إلى مؤشرات فنية ومعايير هندسية متقدمة.

وأكد، أن هذه المنجزات تأتي امتدادا لخطط الأمانة الرامية إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ويعزز استدامة الأصول البلدية وفق أعلى المعايير الهندسية.

وبين أن الأمانة تنفذ برامج صيانة وتشغيل استباقية تعتمد على تقييم حالة الطرق باستخدام مؤشرات فنية متقدمة، بما يضمن رفع كفاءة الأصول، وإطالة عمرها التشغيلي، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتوفير شبكة طرق آمنة ومستدامة تخدم السكان والزوار.

وذكر المهندس بخرجي، أن الأمانة تواصل تنفيذ مشاريعها التطويرية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تحسين جودة البنية التحتية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، بما يسهم في بناء مدن أكثر حيوية واستدامة، وتقديم خدمات بلدية ذات كفاءة عالية تلبي تطلعات المجتمع.