يهدد الملاحة البحرية الدولية.. استهداف ناقلة غاز قطرية في هرمز يثير المخاوف

البلاد (الدوحة)

تصاعدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية لهجوم أثناء عبورها الممر البحري الحيوي، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء أفراد طاقمها، وسط تحذيرات من احتمال وقوع انفجار نتيجة استمرار النيران داخل السفينة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن ناقلة الغاز”الرقيات”، التابعة لشركة ناقلات القطرية، تعرضت للاستهداف خلال عبورها المضيق، ما تسبب في إصابة جانبها الأيسر ودفَع قبطانها إلى إطلاق نداء استغاثة عاجل. وأكدت المصادر سلامة جميع أفراد الطاقم بعد إجلائهم، إلا أن الحريق الكثيف والدخان المتصاعد حالا دون تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، في وقت تزايدت فيه المخاوف من تفاقم الوضع.

وفي أول رد رسمي، أدانت قطر الهجوم على الناقلة، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لأمن الملاحة الدولية وتهديداً لاستقرار المنطقة. كما حمّلت إيران المسؤولية الكاملة عن الحادث وتداعياته المحتملة، داعية إلى وقف أي ممارسات من شأنها تعريض حركة الملاحة للخطر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وجاءت الحادثة بعد إعلان وسائل إعلام إيرانية تعرض ناقلة غاز لهجوم في مضيق هرمز عقب ما وصفته بـ”تجاهل التحذيرات”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وفي المقابل، أشارت تقارير أميركية إلى تعرض سفن تجارية لأضرار جراء استهدافها أثناء عبورها المضيق، من دون تسجيل خسائر بشرية.

ويثير الحادث قلقاً متزايداً لدى شركات الشحن العالمية في ظل استمرار التوترات الأمنية بالممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية، ما يهدد بإحداث اضطرابات في أسواق الطاقة الدولية إذا استمرت المخاطر الأمنية في المنطقة.