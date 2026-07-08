ورش عمل لتعزيز كفاءة المستهلك السعودي

البلاد(الرياض)

لطالما ينشغل الكثيرون بمسائل تنمية الثقافة الإئتمانية وتعزيز الثقافة المالية ، وفي هذا السياق ،وقّعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” وجمعية حماية المستهلك مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال رفع الوعي المالي وتنمية الثقافة الائتمانية. وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الطرفين لدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المملكة. ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لـ”سمة” سلطان القديري، والمدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أحمد المهلكي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار عمل للتعاون الثنائي، لتنفيذ برامج ومبادرات توعوية تسهم في رفع كفاءة المستهلك، وتعزيز ثقافته المالية، وتوعيته بحقوقه وواجباته. ويشمل التعاون تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مستمرة تستهدف شرائح المجتمع كافة. ويتضمن ذلك تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير المحتوى التوعوي، والتنسيق لإقامة الفعاليات والملتقيات والمؤتمرات والمبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى إتاحة فرص تطوعية لموظفي الشركة عبر برنامج “سفراء المستهلك”.