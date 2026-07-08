هيئة السوق المالية تطلق “حقيبة المستثمر التوعوية”

البلاد( الرياض)

​​أطلقت هيئة السوق المالية من خلال برنامجها التوعوي “ثمين” حقيبة المستثمر التوعوية، والتي ستكون متاحة بنسخة رقمية لكافة المستثمرين. وتهدف الحقيبة التي دشّنتها الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني لـ “ثمين” إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى الأفراد، ومساعدتهم على فهم أساسيات الاستثمار وبناء قاعدة معرفية تمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية بدراية وفهم أكبر. وتقدم حقيبة المستثمر التوعوية للمستثمرين الأفراد عددًا من الموضوعات المرتبطة بالاستثمار، من بينها البداية في عالم الاستثمار وأنواعه، والتحليل وإدارة المخاطر، والبيئة التنظيمية وحماية المستثمر، وذلك بأسلوب مبسط يُسهم في تسهيل معرفة المفاهيم الاستثمارية وتطبيقها، وتحديد الأهداف الاستثمارية وبناء الخطط المناسبة لها. وانضمت الحقيبة إلى سلسلة من المنتجات التوعوية والتثقيفية التي أصدرها “ثمين” -أحد برامج هيئة السوق المالية- والتي جاءت في أكثر من قالب، بدءًا من الموقع الإلكتروني (https://thameen.org.sa)، وكذلك الكتيبات والمحاضرات والمواد المرئية، إضافة إلى الأدوات التفاعلية التي تساعد الأفراد على بناء خططهم المالية وتحقيق أهدافهم بوعي واستدامة.