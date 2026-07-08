نجم الاتحاد يفتح باب العودة لريال مدريد

البلاد (جدة)

أثار البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الاتحاد، وليفربول السابق، جدلًا واسعًا بعدما كشف عن موقفه من إمكانية العودة إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن اللعب بقميص النادي الإسباني يبقى حلمًا يصعب رفضه، وذلك بالتزامن مع استعداد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لإجراء تغييرات واسعة على تشكيلة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي تصريحات لبرنامج “الشيرينغيتو” الإسباني، أكد فابينيو أنه سيرحب بالعودة إلى ريال مدريد إذا سنحت له الفرصة، رغم عدم وجود أي مؤشرات حتى الآن على اهتمام النادي بالتعاقد معه.

وقال اللاعب البرازيلي: “هل أود العودة إلى ريال مدريد؟ من لا يرغب في التواجد في ريال مدريد؟ إنه أفضل نادٍ في العالم.”

ويملك فابينيو تجربة سابقة مع ريال مدريد في بدايات مسيرته، قبل انتقاله إلى موناكو الفرنسي، حيث تألق بشكل لافت، ومنه انتقل إلى ليفربول، قبل أن ينضم إلى الاتحاد السعودي في صيف 2023.

مورينيو يقود مشروع إعادة البناء

تأتي تصريحات فابينيو في وقت يعمل فيه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على إعادة هيكلة ريال مدريد، استعدادًا للموسم الجديد، عبر تدعيم صفوف الفريق وإعادة بناء تشكيلته خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وشارك فابينيو، البالغ من العمر 32 عامًا، في ثلاث مباريات بديلًا مع منتخب البرازيل خلال منافسات كأس العالم، إلا أن “السيليساو” ودع البطولة مبكرًا بعد خسارته أمام النرويج، في نتيجة أثارت موجة كبيرة من الانتقادات داخل البرازيل.