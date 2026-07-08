نائب أمير الشرقية يهنئ نادي الخليج بإنجازاته الرياضية

استقبل الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج أحمد بن علي أخريده، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من اللاعبين بمناسبة الإنجازات الرياضية التي حققها النادي خلال الموسم الرياضي.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية استمرار الجهود في تطوير المنظومة الرياضية بالأندية، ورفع كفاءة الأداء الفني والإداري، بما يسهم في تعزيز تنافسية الأندية على مختلف المستويات، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في المنطقة، مهنئًا منسوبي النادي ولاعبيه على ما تحقق من إنجازات خلال الموسم الرياضي.

عرض لإنجازات نادي الخليج

وقدم رئيس مجلس الإدارة عرضًا عن أبرز إنجازات النادي خلال الموسم، التي تمثلت في تتويج الفريق الأول لكرة اليد ببطولة الدوري السعودي الممتاز، وكأس السوبر السعودي، وكأس الاتحاد السعودي، وبطولة نخبة الكبار، إلى جانب ما حققته ألعاب النادي المختلفة من إنجازات متميزة في رياضات السباحة، وألعاب القوى (سيدات)، والسهام، بما يعكس تنوع النجاحات الرياضية التي يحققها النادي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الخليج عن شكره لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن متابعته وحرصه على دعم القطاع الرياضي وتحفيز الرياضيين يمثلان دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة على الساحة الرياضية.