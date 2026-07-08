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مونديال 2026.. سويسرا تتخطى كولومبيا بركلات الترجيح إلى ربع النهائي
الرياضة

مونديال 2026.. سويسرا تتخطى كولومبيا بركلات الترجيح إلى ربع النهائي

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1448 هـ       8 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حجز منتخب سويسرا مقعده في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في ختام منافسات دور الـ16.

وبهذا الفوز، أكمل منتخب سويسرا عقد المتأهلين إلى دور الثمانية؛ ليضرب موعدًا مع حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، الذي تجاوز منتخب مصر 3-2.

وتقام مواجهة سويسرا والأرجنتين في 11 يوليو بمدينة كانساس سيتي، على أن يلتقي الفائز منها في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة إنجلترا والنرويج.

 وعادل المنتخب السويسري بهذا التأهل أفضل إنجازاته في تاريخ كأس العالم، بعدما سبق له بلوغ ربع النهائي في نسخ 1934 و1938 و1954.

كما نجحت سويسرا في كسر عقدة دور الـ16، بعدما توقفت عند هذه المرحلة في النسخ الثلاث الماضية من البطولة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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