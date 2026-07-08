من أنقرة.. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك

أكدت دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” بينها الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وفق نص إعلان قمة أنقرة.

ونص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف، على أن “الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء”. كما أضاف: “تبقى وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار”.

أما فيما يتعلق بأوكرانيا، فقد جددت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، “دعمها الثابت” لكييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية التي بدأت عام 2022، حسب فرانس برس.

كذلك رأوا أن أوكرانيا تساهم “في الأمن عبر الأطلسي وتدافع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها”.

“نريد أن نبقى معكم”

من جهته، أكد ترامب لحلفائه الأوروبيين أن الولايات المتحدة تعتزم البقاء ضمن حلف شمال الأطلسي، وفق ما أفاد مصدر شارك في اجتماع قمة الحلف.

كما أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الرئيس الأميركي قال للحلفاء خلال الجلسة العامة لقمة أنقرة “نحن نريد أن نبقى معكم”.

أتى نص إعلان القمة بعد ساعات من تأكيد ترامب استياءه من الدول الأعضاء في الحلف على خلفية قضايا عدة، أهمها الرغبة الأميركية في الاستحواذ على إقليم غرينلاند، وعدم المساهمة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ولم يفعّل الناتو المادة الخامسة، والتي تعد ركناً أساسياً في الحلف الذي أنشئ عام 1949، سوى مرة واحدة، وكانت تضامناً مع الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.