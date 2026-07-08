في مختلف المناطق خلال النصف الثاني من يوليو 2026 .. “إنفاذ” يشرف على 75 مزادا عقاريا لبيع 846 أصلا

البلاد( الرياض)

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” خلال الفترة من 15 إلى 31 من شهر يوليو 2026م، عن إقامة 75 مزادًا عقاريًا في مختلف مناطق المملكة، تضمنت طرح 846 أصلًا عقاريًا متنوعًا. وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد المزادات بـ19 مزادًا، شملت 205 أصول عقارية، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ 15 مزادًا، تضمنت 142 أصلًا عقاريًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 8 مزادات شملت 71 أصلًا عقاريًا، ثم منطقة عسير ومنطقة القصيم بـ 6 مزادات لكل منهما، تضمنت 96 أصلًا عقاريًا و77 أصلًا عقاريًا على التوالي. وستقام عدة مزادات في بقية مناطق المملكة، منها منطقة تبوك بـ 4 مزادات، و3 مزادات في كل من المدينة المنورة، وحائل، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية، إضافة إلى مزادين في منطقة الجوف. يشا إلى أن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) هو ​​​​​​مركزٌ حكومي ذو صفةٍ اعتباريةٍ، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها.