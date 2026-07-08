في الجمعية العمومية.. اتحاد القدم يوافق على مقترح تعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور (46) عضوًا من أصل (49) عضوًا في الجمعية العمومية.

بدأ الاجتماع بطلب الأمين العام للاتحاد السعودي ماجد آل صاحب اعتماد جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة بالإجماع ليتم بعده اعتماد الجمعية تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وهم:

عبدالعزيز علي الرشود – ممثل نادي الرائد

أحمد علي الخريدة – ممثل نادي الخليج

عبدالعزيز محمد السليمي – ممثل نادي الوشم

واعتمدت الجمعية تعيين ثلاثة مراقبين مستقلين للإشراف على إجراءات الاجتماع، وهم:

هشام قاسم – الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة

علي الشهري – الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج

خالد السعد – الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للاسكواش

وصادق أعضاء الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق

وتم التصويت والموافقة على مقترحات تعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة وتطوير الأطر التنظيمية للاتحاد بما يواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

تم التأكيد على أن اعتماد التعديلات المقترحة يهدف إلى استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالعملية الانتخابية بحيث تسمح لمجلس الإدارة بتقديم موعد الانتخابات وانتخاب مجلس إدارة جديد بعد تشكيل لجنة الانتخابات وفقًا لأحكام النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، على أن تتولى الأمانة العامة من خلال الإدارة القانونية استكمال الإجراءات التنفيذية، فيما سيُعلن خلال الفترة المقبلة البرنامج الزمني للانتخابات، متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشهد الاجتماع كلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أشاد فيها بدعم القيادة الرشيدة لرياضة كرة القدم واهتمام ومتابعة وزير الرياضة، وهو الأمر الذي أثمر عن تحقيق العديد من المستهدفات والاستضافات وبناء العلاقات المتينة والشراكات مع المنظمات القارية والدولية ووصول كافة المنتخبات السعودية لبطولات كأس العالم والعودة مجددًا للعب في الأولمبياد بعد غياب طويل.

وفي الختام، قدّم المسحل شكره الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية وكافة الأندية على تعاونها ومشاركتها الفاعلة في مسيرة كرة القدم السعودية.