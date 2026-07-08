غراماتها تبلغ 150 ألف ريال.. 20 مخالفة لنظام المياه في مكة خلال 2026

البلاد (مكة المكرمة)

سجّل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، 20 مخالفة لنظام المياه خلال النصف الأول من عام 2026، شملت تشغيل آبار واستخدام مصادر مائية دون تراخيص، داعيًا المزارعين وأصحاب الآبار إلى الإسراع لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء مهلة إصدار رخص الاستخدام.

وأوضح مدير عام الفرع م. وليد آل دغيس، أن المخالفات سُجلت في العاصمة المقدسة والجموم وجدة، مؤكدًا أن أعمال الرقابة تهدف إلى تنظيم استهلاك المياه الجوفية، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها.

وأضاف أن أبرز المخالفات تضمنت تشغيل الآبار دون ترخيص، أو بعد انتهاء الرخصة، وتغيير نشاط الاستخدام، وتجاوز كميات الضخ المسموح بها، مبينًا أن العقوبات تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى غرامات تبلغ 150 ألف ريال.

ودعا آل دغيس إلى التقديم عبر بوابة “نما” قبل تاريخ 5/ 2 / 1448هـ للاستفادة من المهلة المحددة، مشددًا على أن الالتزام باشتراطات حفر الآبار وترخيصها يمثل خطوة أساسية؛ لحفظ الموارد المائية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.