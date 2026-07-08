السياسة

سمو وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عُمان

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1448 هـ       8 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (مسقط)
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة مسقط، في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان.
وكان في استقبال سموه السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان.
ومن المقرر أن يعقد سمو وزير الخارجية خلال الزيارة جلسة مباحثات موسعة مع معالي وزير الخارجية العُماني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة فرص وآفاق التعاون المشترك.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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