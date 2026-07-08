تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد إسدال الستار على منافسات دور الـ16، لتتحدد أربع مواجهات مرتقبة تعد بالإثارة والندية في الطريق نحو المربع الذهبي.

وشهدت مباريات ثمن النهائي تأهل منتخبات فرنسا، المغرب، إسبانيا، بلجيكا، النرويج، إنجلترا، الأرجنتين وسويسرا، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع على اللقب العالمي.

افتتاح ناري بين المغرب وفرنسا

تنطلق منافسات الدور ربع النهائي، الخميس 9 يوليو، بمواجهة قوية تجمع المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي على ملعب بوسطن.

قمة أوروبية في لوس أنجلوس

وتتواصل المنافسات، الجمعة 10 يوليو، عندما يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره البلجيكي على ملعب لوس أنجلوس، في مواجهة أوروبية خالصة.

إنجلترا تصطدم بالنرويج

ويشهد السبت 11 يوليو إقامة مباراتين، تبدأ الأولى بصدام مرتقب بين النرويج وإنجلترا على ملعب ميامي، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب النرويجي لمواصلة مغامرته التاريخية، بينما تبحث إنجلترا عن استعادة أمجادها العالمية.

الأرجنتين في اختبار سويسري

وتُختتم مباريات الدور ربع النهائي بقمة تجمع الأرجنتين، حاملة اللقب، مع المنتخب السويسري على ملعب كانساس سيتي، حيث يتطلع ليونيل ميسي ورفاقه إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبهم، فيما تأمل سويسرا في مواصلة مفاجآتها وبلوغ نصف النهائي.

طريق نصف النهائي

ويلتقي الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب مع المتأهل من لقاء إسبانيا وبلجيكا في نصف النهائي الأول يوم 14 يوليو بمدينة دالاس.

في المقابل، يواجه الفائز من مباراة النرويج وإنجلترا المتأهل من لقاء الأرجنتين وسويسرا في نصف النهائي الثاني يوم 15 يوليو بمدينة أتلانتا.

موعد النهائي

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 يوليو في مدينة ميامي، بينما تُختتم منافسات كأس العالم 2026 بإقامة المباراة النهائية يوم 19 يوليو على ملعب نيويورك/نيوجيرسي، حيث سيتوج بطل النسخة الـ23 من المونديال.