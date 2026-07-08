 بعد تنفيذ مشاريع بقيمة 14 مليار ريال.. شركة المقاولات والإنشاءات (سي سي إي)  تواصل مسيرة توسعها بوتيرة متسارعة

شركة المقاولات والإنشاءات (سي سي إي) تحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيسها مع توسع نطاق أعمالها على المستوى الوطني

غضنفر علي خان (الرياض)

تحتفل شركة المقاولات والإنشاءات (سي سي إي)؛ وهي احدى الشركات الرائدة في مجالات الإنشاء والمقاولات والهندسة، بمرور 35 عاماً على تأسيسها، وانطلاق أعمالها، وهي تفتخر بسجل حافل يضم مئات المشاريع، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليار ريال سعودي؛ حيث تحتفي الشركة التي اتخذت مدينة الرياض مقراً لها، بهذه المناسبة المميزة في وقت تواصل فيه توسيع مشاريعها؛ لتشمل قطاعات مختلفة، بما في ذلك التجزئة والصناعة والضيافة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.

كشفها ذلك السيد. طوني أنطون، مدير تطوير الأعمال في شركة” سي سي إي” خلال مقابلة أجريت معه بحضور مشاعل التميمي، أخصائية التسويق بالشركة؛ حيث قال السيد. أنطون”: تشهد شركة” سي سي إي” التي تمتلك خبرة تمتد عبر مشاريع متنوعة بما في ذلك قطاعات تشمل الطيران والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والمنشآت الصناعية ومراكز البيانات والضيافة، نمواً قوياً مدفوعاً بخطط التنمية الطموحة، التي تشهدها المملكة، في اطار رؤية السعودية 2030.

كما أشار السيد. أنطون، وهو مهندس بارز يتمتع بخبرة تزيد على 29 عاماً، إلى أن المشاريع الرئيسية الجارية التي تنفذها شركة سي سي إي؛ تشمل مشروع سال بالمرحلة الثانية من محطة الشحن الجوي بجدة بقيمة 250 مليون ريال سعودي، ومشروع مصنع لوسيد موتورز بالمرحلة الثانية في مدينة الملك عبد العزيز الإقتصادية بقيمة 190 مليون ريال سعودي، اضافة إلى مشروع اعادة تأهيل الصالة الجنوبية (شركة مطارات جدةJEDCO ) بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، الذي تنفذه كل من شركة المقاولات والإنشاءات (سي سي إي) وشركة الجهاز القابضة في مشروع مشترك مع شركة تي إيه في (TAV) للإنشاء.

وأضاف السيد. أنطون: إن هذه المشاريع تأتي إلى جانب مشروع المقر الرئيسي والبنية التحتية في الدرعية، ومشروع جسر وادي القدية (بي 1 ) بقيمة 270 مليون ريال سعودي، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع شركتي دوغوس وديجي آي، إلى جانب مشروع المباني المؤقتة وأعمال البنية التحتية في الدرعية، ومشروع ستاتكوم التابعة لهيئة تنظيم الطاقة السعودية في العلا، بالإضافة إلى منشأة متطورة لرياضة الغولف في الرياض.

هذه المشاريع تعكس التركيز الإستراتيجي لشركة المقاولات والإنشاءات (سي سي إي) على القطاعات المحورية في التحول الإقتصادي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويدعم النمو المستقبلي.

كما أشار السيد. انطون أثناء حديثه إلى مجموعة من المشاريع البارزة التي نفذتها الشركة في السنوات الماضية، موضحًا أن شركة (سي سي إي) نجحت في تسليم مشاريع تتجاوز قيمتها التراكمية 14 مليار ريال سعودي في مختلف أنحاء المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية من عملها، مضيفاً أن إرث الشركة يرتكز على أكثر من 20 عاماً من الشراكة الإستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، حيث قامت بتنفيذ مشاريع صناعية كبرى ومشاريع البنية التحتية؛ ما عزز مكانتها كمقاول رئيسي في هذا المجال داخل المملكة.

كما أوضح السيد أنطون، أن المملكة العربية السعودية لا تزال تمثل السوق الرئيسي للشركة، في ظل ما توفره رؤية المملكة 2030 من فرص استثمارية وتنموية غير مسبوقة. وأضاف أن إستراتيجية النمو الحالية لشركة (سي سي إي) تركز على دعم مسيرة التحول التي تشهدها المملكة، مع مواصلة استكشاف فرص التوسع بشكل انتقائي في الأسواق التي تتوافق مع خبرات الشركة وأهدافها الاستراتيجية الطويلة الأجل.

وفي هذا السياق، قال السيد أنطون:” إن رؤية السعودية 2030 ليست مجرد برنامج للتحول الوطني؛ بل تمثل خارطة طريق لبناء اقتصاد مستدام يرتكز على الكفاءات السعودية والابتكار ونمو القطاع الخاص”، مضيفاً “نحن نساهم بفاعلية في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القدرات المحلية، ودعم برامج السعودة، وزيادة نسبة المحتوى المحلي، وتهيئة فرص مهنية طويلة الأجل للمهندسين والفنيين والكوادر السعودية.“

وتابع قائلاً:” إن المملكة العربية السعودية تتمتع اليوم بإمكانات هائلة لاستقطاب أفضل الكفاءات وأبرز الشركات العالمية، فضلاً عن جذب استثمارات ضخمة، مشيراً إلى أن شركة المقاولات والإنشاءات نجحت في انجاز عدد من المشاريع الأيقونية في المملكة؛ أبرزها برج تداول في مركز الملك عبد الله المالي، الذي يضم المقر الرئيسي للسوق المالية السعودية، بقيمة حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، والمقر الرئيسي لمصرف الراجحي بقيمة مليار ريال سعودي، وفندق كراون بلازا الرياض – مركز الرياض الرقمي بقيمة مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى برج هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض بقيمة 450 مليون ريال سعودي.

كما نفذت الشركة بعض المشاريع المرموقة، بما في ذلك مراكز البيانات من الفئة الرابعة في كل من مركز الملك عبد الله المالي، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالرياض، و مشروع البنية التحتية للمرافق الأساسية في مدينة جيزان الاقتصادية، بالتعاون مع شركة أرامكو، ومشروع البنية التحتية للقرية الساحلية التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية، إضافة إلى إنشاء 49 فرعًا للبنك السعودي للاستثمار في مختلف أنحاء المملكة على مدى عشر سنوات.

وقد طورت الشركة قدرات قوية في مجال نمذجة معلومات المباني والإنشاءات المعيارية، وأنظمة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة المعقدة، ومراكز البيانات من الفئة الرابعة وتقنيات البناء المستدام- وفق قوله.

وفيما يتعلق بتوطين القوى العاملة في شركة المقاولات والإنشاءات (سي سي إي) افاد السيد. أنطون، أن الشركة تضم حوالي 1900 موظف من بينهم 270 موظفاً سعودياً، مضيفاً أن الشركة تواصل الاستثمار في استقطاب المهندسين السعوديين الشباب والخريجين الجدد من خلال تزويدهم بخبرات عملية في مواقع المشاريع وبرامج الإرشاد المهني، والتدريب الفني، وفرص تطوير المهارات القيادية، مشيراً إلى خطط الشركة لتعزيز حضورها وتوسيع نشاطها بشكل أكبر في المملكة والمنطقة.

وأضاف السيد. أنطون، الذي قام بتأسيس وحدة تطوير الأعمال في شركته، تضم نخبة من الكفاءات؛ حيث تتولى إعداد وتقديم عطاءات لمشاريع تصل قيمتها إلى 15 مليار ريال سعودي سنويًا:” إن الشركة تستكشف بنشاط فرصًا استراتيجية خارج المملكة في إطار خطتها للتوسع الإقليمي، على وجه الخصوص المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية في أسواق أخرى مثل البحرين وباكستان، حيث يُتوقع أن تلعب الشركات السعودية دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمباني الكبرى”.

كما سلط السيد. أنطون الضوء على الفرص المتاحة في قطاع الإنشاءات والمقاولات السعودي؛ حيث إن المملكة تمثل حاليًا أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط، وتستثمر مئات المليارات من الريالات سنويًا في مشاريع البنية التحتية، والسياحة، والإسكان، والنقل، والطاقة، والتنمية الصناعية، مضيفاً أن من أبرز المشاريع التي تقود نمو السوق حاليًا إكسبو 2030، والدرعية، والقدية، والمربع الجديد، إلى جانب مشاريع توسعة المطارات، وإنشاء الملاعب، والمناطق اللوجستية، والعديد من مشاريع الإسكان والضيافة.

ورداً على سؤال بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات، أوضح السيد. أنطون، أن شركة المقاولات والإنشاءات (سي سي إي) تنظر إلى المسؤولية الاجتماعية؛ باعتبارها جزءًا أساسيًا من دورها في دعم التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، والإسهام بصورة إيجابية في المجتمعات التي تعمل فيها مضيفاً” إنه في إطار التزامنا البيئي، تستثمر شركتنا حاليًا بالتعاون مع شركة”نيت زيرو ” لدعم مبادرة السعودية الخضراء والأهداف البيئية الأوسع للمملكة. ومن خلال هذه المبادرة، سوف تساهم الشركة في زراعة نحو 600 شجرة تحمل اسم الشركة بالاختصار” سي سي إي”.

وواصل:” تدعم شركة المقاولات والإنشاءات (سي سي إي) فرص التعاون مع شركات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام؛ لاستكشاف فرص التبرع بالأثاث والمعدات، وغيرها من المواد القابلة للاستخدام المتوفرة في مخازن الشركة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل النفايات، مع ضمان استفادة أفراد المجتمع السعودي من الأصول ذات القيمة، ودعم الرفاه المجتمعي. وفي هذا السياق، نصح السيد أنطون، الشباب السعودي الطموح بتبني التكنولوجيا، وقضاء وقت في مواقع المشاريع، وعدم التوقف عن التعلم. كما نصح السيد . أنطون ببناء سمعة طيبة على النزاهة والإلتزام وتحقيق النتائج مؤكداً أن الجيل القادم من قادة قطاع الإنشاءات السعوديين سيؤدي دوراً حيوياً في بناء واحدة من أكثر التحولات الوطنية طموحاً في التاريخ الحديث، مضيفاً أنه في شركتنا نؤمن بأن تنفيذ المشاريع ليس سوى جزء من مسؤوليتنا. ولا يقل أهمية عن ذلك تنمية المواهب السعودية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي، ونقل المعرفة، ودعم أهداف رؤية 2030″. كما تعهد بتقديم الدعم لتعزيز تدريب القوى العاملة، لا سيماً الموظفين السعوديين الشباب.