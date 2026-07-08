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انطلاق مهرجان “صيف نجران” بـ 100فعالية

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1448 هـ       8 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

رعى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد انطلاق مهرجان صيف نجران 2026 تحت شعار صيفنا هايل، بحضور وكيل الإمارة ماهر المونس وعدد من المسؤولين والأهالي، وذلك بوحدة الملاعب المجمعة بحي الفهد.

وأوضح أمين منطقة نجران، م.صالح الغامدي، أن المهرجان يستمر 30 يومًا، مقدمًا أكثر من 100 فعالية موزعة على 11 موقعًا داخل مدينة نجران، تشمل أنشطة رياضية وثقافية وفنية وتعليمية.

ودشّن أمير نجران فعاليات المهرجان، وتخلل الحفل أوبريت وطني وعروض فلكلورية قدمتها الفرق الشعبية، قبل أن يكرّم الجهات الحكومية والأهلية المشاركة، ويشارك في أداء العرضة السعودية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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