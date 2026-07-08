المملكة تعزز حضورها الاستثماري في “LEAP East 2026”

تشارك وزارة الاستثمار، عبر مبادرة “استثمر في السعودية”، بمعرض LEAP East 2026 في هونغ كونغ خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو، ضمن جهودها لتعزيز حضور المملكة في المشهد الاستثماري العالمي والتعريف بقدراتها في قطاعي التقنية وريادة الأعمال، وفتح قنوات مباشرة مع المستثمرين والشركات الدولية.

ويقدّم جناح “استثمر في السعودية” منظومة متكاملة من الجهات الاستثمارية لعرض الممكنات التي توفرها المملكة، بما يشمل البيئة التنظيمية المتطورة، والبنية الرقمية المتقدمة، والحوافز التي تدعم رحلة المستثمر، إلى جانب إبراز الفرص الواعدة في الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتقنيات الناشئة.

وتبرز المشاركة تنافسية المملكة في القطاع التقني، إذ تتصدر عالميًا في سرعة الجيل الخامس (5G)، وتعد من أعلى الدول في انتشار الألياف الضوئية، فضلًا عن استضافتها أكبر مزودي الخدمات السحابية، ما يعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للاقتصاد الرقمي.

كما تستعرض الوزارة منظومة ريادة الأعمال وبرامج دعم الشركات الناشئة، والتعريف بمبادرة Startup Saudi، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات مع صناديق رأس المال الجريء والمستثمرين الدوليين.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود المملكة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التقنيات وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، لترسيخ موقعها كوجهة رائدة للاستثمارات النوعية ومركز إقليمي للأعمال.