العطوي يقترب من قيادة الفتح

البلاد (الأحساء)

تقترب إدارة نادي الفتح من حسم ملف الجهاز الفني، بعدما دخلت المراحل النهائية من المفاوضات مع المدرب السعودي خالد العطوي، تمهيدًا للتعاقد معه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد.

وتسعى إدارة الفتح إلى إنهاء الاتفاق رسميًا خلال الأيام المقبلة، في إطار استعداداتها للموسم الجديد، إذ تركز على توفير الاستقرار الفني مبكرًا، ومنح الجهاز الفني الوقت الكافي للإشراف على فترة الإعداد والمعسكر الخارجي قبل انطلاق المنافسات.

ويُعد خالد العطوي من أبرز المدربين السعوديين في السنوات الأخيرة، بعدما صنع اسمه بقيادة المنتخب السعودي للشباب للتتويج بلقب كأس آسيا تحت 19 عامًا عام 2018.

كما خاض عدة تجارب تدريبية مع أندية محلية، من بينها الاتفاق والقادسية، ونجح في تقديم مستويات لافتة بفضل اعتماده على الانضباط التكتيكي، إلى جانب قدرته على تطوير اللاعبين الشباب.

وتترقب جماهير الفتح الإعلان الرسمي عن التعاقد، الذي يأتي ضمن خطة النادي لإعادة بناء الفريق والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل، مستفيدًا من الخبرات التي يمتلكها العطوي في الكرة السعودية ومعرفته بطبيعة المنافسة في دوري روشن السعودي.