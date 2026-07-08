العد التنازلي يبدأ.. 6 أشهر تفصل السعودية عن استضافة كأس آسيا 2027

تتجه أنظار القارة الآسيوية إلى المملكة العربية السعودية، التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، في أول نسخة من البطولة تقام على الأراضي السعودية، وذلك بعد ستة أشهر فقط من انطلاق الحدث القاري المرتقب.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الخميس الموافق 7 يناير 2027، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، الذي سيحتضن أيضًا المباراة النهائية يوم الجمعة 5 فبراير، في ختام نسخة ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتنظيمًا استثنائيًا.

وستقام البطولة على ثمانية ملاعب موزعة على ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والخبر، في إطار خطة تنظيمية تهدف إلى تقديم نسخة مميزة تواكب مكانة المملكة المتنامية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وتستحوذ العاصمة الرياض على النصيب الأكبر من المباريات، إذ تستضيف 31 مواجهة عبر خمسة ملاعب، فيما تحتضن مدينة جدة 13 مباراة على ملعبين، بينما تستضيف الخبر سبع مباريات على ملعب واحد، ليصل إجمالي مباريات البطولة إلى 51 مباراة.

وتأتي استضافة كأس آسيا 2027 امتدادًا للنجاحات التي حققتها المملكة في تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية خلال السنوات الأخيرة، ضمن رؤية تهدف إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة نخبة المنتخبات الآسيوية في صراع قوي على اللقب القاري، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع، خاصة مع جاهزية البنية التحتية الرياضية والمرافق الحديثة التي أعدتها المملكة لاستقبال المنتخبات والجماهير.

ومع العد التنازلي لانطلاق البطولة، تتزايد التطلعات لتقديم نسخة استثنائية من كأس آسيا، تعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية، وتؤكد قدرة المملكة على تنظيم أكبر البطولات القارية وفق أعلى المعايير العالمية.

المملكة تستعد لاستضافة العرس الآسيوي

العد التنازلي لكأس آسيا 2027

لم يتبق سوى ستة أشهر على انطلاق كأس آسيا 2027، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

افتتاح وختام في الرياض

تنطلق البطولة في السابع من يناير على استاد الملك فهد الدولي، الذي يحتضن أيضًا المباراة النهائية في الخامس من فبراير.

8 ملاعب و3 مدن

تقام منافسات البطولة على ثمانية ملاعب موزعة بين الرياض وجدة والخبر، ضمن استعدادات المملكة لاستضافة الحدث القاري.

الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر

تستضيف الرياض 31 مباراة عبر خمسة ملاعب، مقابل 13 مباراة في جدة و7 مباريات في الخبر، بإجمالي 51 مواجهة.

امتداد للنجاحات السعودية

تأتي استضافة البطولة امتدادًا لسلسلة النجاحات التي حققتها المملكة في تنظيم أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية.

صراع آسيوي مرتقب

من المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين نخبة المنتخبات الآسيوية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع.

نسخة استثنائية تلوح في الأفق

مع اقتراب موعد الانطلاق، تتطلع المملكة إلى تقديم نسخة تاريخية تؤكد مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية