إدانات عربية لاستهداف إيران ناقلة سعودية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرّضت له ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثّل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية على موقف الكويت الثابت والداعم لأمن المملكة واستقرارها، معتبرة أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن الكويت والخليج عمومًا.

وطالبت بضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية، وتغليب مسار التهدئة، والالتزام بقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، بما يحفظ أمن الممرات البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية.

وفي سياق متصل، أدانت دولة قطر بشدة استهداف الناقلة السعودية “وديان” أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة الحادثة انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، بما في ذلك ما تحقق عقب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز أمن الملاحة.

وأدانت مملكة البحرين الهجوم الإيراني على الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات في مضيق هرمز، معتبرةً ذلك اعتداءً خطيرًا على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامنها مع السعودية وقطر، داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يمنع تكرار هذه الاعتداءات ويضمن حرية الملاحة.

بدورها أدانت سوريا الهجوم الذي استهدف ناقلتين تابعتين للسعودية وقطر في مضيق هرمز، معتبرةً ذلك اعتداءً مرفوضًا وانتهاكًا للقانون الدولي وحرية الملاحة.

وأكدت الخارجية السورية تضامنها الكامل مع البلدين، داعيةً المجتمع الدولي إلى حماية الممرات المائية وصون الأمن والاستقرار الإقليمي.