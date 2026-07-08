أمير تبوك يستقبل رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

البلاد (تبوك)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مساء أمس، رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من المدنيين والعسكريين والمواطنين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك.

ورفع سموه خلال الاستقبال، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما لقيه من عناية واهتمام متواصلين طيلة فترة رحلته العلاجية.

وثمَّن لأهالي المنطقة مشاعرهم الصادقة والنبيلة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة.