أمير المدينة المنورة يطّلع على جهود “الهيئة السعودية للمياه” ومشروعاتها الإستراتيجية بالمنطقة

البلاد (المدينة المنورة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه اليوم، وكيل الرئيس للشراكات الإستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه، المهندس محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ.
واستمع سموه خلال الاستقبال، إلى شرحٍ عن جهود الهيئة السعودية للمياه في تنظيم قطاع المياه، وتمكين منظومته، والإشراف على تنفيذ مستهدفاته، إلى جانب أبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية الجاري تنفيذها، بما يعزز الأمن المائي، ويرفع كفاءة منظومة المياه، ويُحسّن موثوقية الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأعرب المهندس محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما يوليه من اهتمام ودعم لمشروعات قطاع المياه في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتحقيق مستهدفات القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
واستمع سموه خلال الاستقبال، إلى شرحٍ عن جهود الهيئة السعودية للمياه في تنظيم قطاع المياه، وتمكين منظومته، والإشراف على تنفيذ مستهدفاته، إلى جانب أبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية الجاري تنفيذها، بما يعزز الأمن المائي، ويرفع كفاءة منظومة المياه، ويُحسّن موثوقية الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأعرب المهندس محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما يوليه من اهتمام ودعم لمشروعات قطاع المياه في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وتحقيق مستهدفات القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.