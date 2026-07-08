السياسة

أمريكا تشن سلسلة ضربات قوية على إيران

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1448 هـ       8 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن سلسلة من الهجمات على إيران، مضيفة أن الضربات جاءت ردًا على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وسُمع دوي انفجارات قوية في مدينة سيريك الساحلية جنوب إيران، دون أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 6 مقذوفات سقطت في منطقة رصيف طهراوي بمدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية أو توضيح مصدر الإطلاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد أن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لن تبدأ ما لم تتوقف التهديدات الأمريكية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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