أمريكا تشن سلسلة ضربات قوية على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن سلسلة من الهجمات على إيران، مضيفة أن الضربات جاءت ردًا على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وسُمع دوي انفجارات قوية في مدينة سيريك الساحلية جنوب إيران، دون أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 6 مقذوفات سقطت في منطقة رصيف طهراوي بمدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية أو توضيح مصدر الإطلاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد أن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لن تبدأ ما لم تتوقف التهديدات الأمريكية.