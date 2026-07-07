يتم تسليم أولى الطائرات خلال الربع الرابع من 2026.. 4 طائرات بوينج 777 تدعم أسطول «السعودية للشحن»

البلاد (الرياض)

وقعت مجموعة السعودية، وشركة بوينج اتفاقية إستراتيجية لتعزيز أسطول شركة السعودية للشحن بأربع طائرات شحن جديدة من طراز بوينج 777، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو والتوسع للشركة، وتعزيز مكانة المملكة؛ كمركز لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب، على أن يتم تسليم أولى الطائرات خلال الربع الرابع من عام 2026.

وستُخصص الطائرات الجديدة لخدمة الوجهات الرئيسية ضمن شبكة السعودية للشحن الممتدة عبر أربع قارات، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن الجوي بين المملكة وأبرز المراكز التجارية والصناعية العالمية، ويدعم خططها التوسعية وتطوير قدراتها التشغيلية.

وأكد م. العُمر، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية للمجموعة ودعم النمو في حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن الطائرات الجديدة ستسهم في زيادة مرونة عمليات الشحن، ودعم الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسية المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط في بوينج عمر عريقات، أن اختيار طائرات بوينج 777 للشحن يعكس كفاءتها التشغيلية العالية، مؤكدًا استمرار الشراكة الممتدة بين بوينج ومجموعة السعودية لأكثر من 75 عامًا.

وتؤكد الاتفاقية التزام مجموعة السعودية والسعودية للشحن بمواصلة الاستثمار في التقنيات والحلول التشغيلية الحديثة لتعزيز القدرات اللوجستية للمملكة ودعم نمو الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها كبوابة عالمية للتجارة وحركة البضائع.

وجرى توقيع الاتفاقية في جدة بحضور مدير عام مجموعة السعودية م. إبراهيم العُمر، حيث وقعها كل من مساعد مدير عام المجموعة لإدارة أسطول الطائرات صالح عيد، والرئيس التنفيذي للسعودية للشحن المهندس لؤي مشعبي، ورئيس شركة بوينج في السعودية أسعد الجموعي.