مونديال 2026.. بلجيكا تقسو على أمريكا برباعية وتتأهل لدور الثمانية

البلاد (جدة)

تأهل منتخب بلجيكا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، إثر فوزه العريض على نظيره الأمريكي- أحد مستضيفي البطولة- بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء دور الـ 16 الذي أُقيم فجر اليوم الثلاثاء.

تقدمت بلجيكا بعد 9 دقائق عن طريق شارل دي كيتيلير، وعادل النتيجة المنتخب الأمريكي عن طريق تيلمان في الدقيقة 31.

وأعاد كيتيلير التقدم للبلجيك في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم “الشياطين الحمر” بهدفين مقابل هدف.

ومن خطأ قاتل من حارس المنتخب الأمريكي مات تيرنر، أحرز هانز فاناكين ثالث أهداف بلجيكا في الدقيقة 57، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اضاف البديل روميلو لوكاكو الهدف الرابع.

وضرب منتخب بلجيكا موعدًا مع نظيره الإسباني في دور الثمانية لمونديال 2026، بينما غادر منتخب أمريكا السباق العالمي من دور الـ 16.

بداية قوية لمنتخب بلجيكا ! شارل دي كيتيلار يفتتح التسجيل للشياطين الحمر#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/DYSowdI0nS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2026

شارل دي كيتيلار يظهر من جديد ويضاعف النتيجة للمنتخب البلجيكي#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/rF0ML1lWig — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2026

البلجيكي هانس فاناكن لا يرفض هدية حارس مرمى أمريكا مات فريز ويبصم على الهدف الثالث#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/YkLYefSnLA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2026