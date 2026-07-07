الرياضة

مونديال 2026.. بلجيكا تقسو على أمريكا برباعية وتتأهل لدور الثمانية

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1448 هـ       7 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تأهل منتخب بلجيكا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، إثر فوزه العريض على نظيره الأمريكي- أحد مستضيفي البطولة- بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء دور الـ 16 الذي أُقيم فجر اليوم الثلاثاء.

تقدمت بلجيكا بعد 9 دقائق عن طريق شارل دي كيتيلير، وعادل النتيجة المنتخب الأمريكي عن طريق تيلمان في الدقيقة 31.

وأعاد كيتيلير التقدم للبلجيك في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم “الشياطين الحمر” بهدفين مقابل هدف.

ومن خطأ قاتل من حارس المنتخب الأمريكي مات تيرنر، أحرز هانز فاناكين ثالث أهداف بلجيكا في الدقيقة 57، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اضاف البديل روميلو لوكاكو الهدف الرابع.

وضرب منتخب بلجيكا موعدًا مع نظيره الإسباني في دور الثمانية لمونديال 2026، بينما غادر منتخب أمريكا السباق العالمي من دور الـ 16.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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