مونديال 2026… إسبانيا تصعق البرتغال وتتأهل لربع النهائي

البلاد (جدة)

تأهل المنتخب الإسباني لدور الثمانية، بعد تغلبه على منتخب البرتغال بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 فى كأس العالم 2026 التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وينتظر منتخب إسبانيا الفائز من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا فى منافسات دور ربع النهائى لكأس العالم 2026

سجل الهدف الوحيد فى المباراة ميكيل ميرينو فى الدقيقة 92 من الشوط الثانى بطريقة قاتلة.

وصل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 بعدما قدم أداءً مميزًا في الدور السابق، ونجح في تخطي منتخب النمسا بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة فرض خلالها سيطرته على مجريات اللعب وقدم مستوى أكد جاهزيته لمواصلة مشواره نحو اللقب، وسط تألق جماعي لنجومه الشباب الذين واصلوا تقديم مستويات لافتة منذ انطلاق البطولة.

في المقابل، بلغ منتخب البرتغال الدور ذاته عقب انتصار مثير على منتخب كرواتيا بنتيجة (2-1)، بعدما قلب مجريات اللقاء وأظهر شخصية قوية في مواجهة صعبة، قبل أن يحسم الفوز بهدف قاتل، ليؤكد قدرته على التعامل مع الضغوط وخوض المباريات الكبرى بثبات.

دخل منتخب إسبانيا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المقنع الذي قدمه في ثمن النهائي، معتمدًا على مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب الذين نجحوا في صناعة الفارق خلال مشوار المنتخب في البطولة، إلى جانب منظومة جماعية قوية جعلت “لا روخا” أحد أبرز المرشحين للمنافسة على كأس العالم.