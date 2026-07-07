عقد اجتماعه الـ 65 في الرياض.. الاتحاد العربي للطاقة يناقش كفاءة الأداء في قطاع الكهرباء

البلاد ( الرياض)

عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء اجتماعه الخامس والستين في مدينة الرياض، برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء والرئيس التنفيذي لـ”السعودية للطاقة” المهندس خالد بن سالم الغامدي، ومشاركة أعضاء المجلس ممثلي الدول العربية الأعضاء.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الإستراتيجية المرتبطة بأنشطة الاتحاد وخططه المستقبلية، ووافق المجلس على البدء بتنفيذ مبادرات تطويرية، تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة عمل الاتحاد، بما يدعم دوره في تعزيز التعاون العربي، وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع الكهرباء والطاقة، كما أقر المجلس عقد المؤتمر العام التاسع للاتحاد العربي للكهرباء خلال الربع الأول من عام 2027م في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. كما تطرق المجلس لعدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية، واتخذ بشأنها القرارات والتوجيهات اللازمة؛ بما يعزز مسيرة الاتحاد ويدعم جهوده في خدمة قطاع الكهرباء والطاقة في الوطن العربي. وعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء مجلس الإدارة بزيارة عدد من المرافق التشغيلية والتقنية في”السعودية للطاقة”حيث اطلعوا على منظومة إدارة وتشغيل الشبكة الكهربائية، وأبرز الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تعزيز موثوقية الشبكة، وإدارة الأزمات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب تطبيقات الشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، التي تسهم في دعم استدامة خدمات الطاقة وتحسين جودة الخدمة.

وفي ختام الزيارة، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بما لمسوه من تكامل تشغيلي وتقدم تقني، مؤكدين أن التجربة التي تقدمها”السعودية للطاقة” تمثل نموذجًا متقدمًا في توظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز موثوقية منظومة الطاقة ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات بين الدول العربية.