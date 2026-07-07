تعزيز حضور الصادرات السعودية في الأسواق الإقليمية

البلاد (الرياض)

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية أمس، أول بعثة تجارية افتراضية؛ تستهدف السوق المغربية، بمشاركة بنك التصدير والاستيراد السعودي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور الصادرات السعودية في الأسواق الإقليمية، وتمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى فرص تصديرية جديدة. واستهدفت البعثة قطاعات المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، بمشاركة أكثر من (70) شركة من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، بما يسهم في بناء شراكات تجارية مباشرة بين الشركات من الجانبين. وتضمنت البعثة سلسلةً من اللقاءات الثنائية الافتراضية بين الشركات السعودية ونظيراتها المغربية، لاستعراض المنتجات الوطنية، وبحث فرص التعاون التجاري، وفتح مسارات جديدة تسهم في تنمية الصادرات غير النفطية. وتأتي هذه البعثة ضمن جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية لتمكين المصدّرين من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية، بما يدعم نمو الصادرات غير النفطية، ويرفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.