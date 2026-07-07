تدشين مقرها الدولي في لندن.. رئيس هيئة الترفيه: «صلة».. نموذج وطني قادر على المنافسة عالمياً

البلاد (لندن)

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، المقر الدولي لشركة صلة- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس (الاثنين)، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وبحضور العضو المنتدب لشركة صلة الدكتور راكان الحارثي، وعدد من قيادات الشركة.

وعقب مراسم الافتتاح، تجول سموه ومعاليه في مرافق المقر، واطلعا على سير العمل، واستمعا إلى عرض تناول إستراتيجية الشركة، ومستهدفاتها خارج المملكة، وأبرز تحالفاتها، إضافة إلى مشاريعها الحالية والمبادرات التي تعمل على تنفيذها في مجالات الرياضة والترفيه والثقافة.

وأكد سمو السفير أن افتتاح المقر الدولي لشركة صلة في لندن يعكس تنامي الحضور السعودي على الساحة الدولية، ويجسد ما تشهده المملكة من تطور في قطاعي الرياضة والترفيه في ظل رؤية المملكة 2030، كما يؤكد متانة العلاقات السعودية البريطانية، وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون بين البلدين، متمنيًا للشركة مزيدًا من النجاح والنمو.

وأضاف:” منذ صدور موافقة مجلس إدارة الشركة على خطط التوسع، عملت صلة على استقطاب أفضل الكوادر العالمية في هذا المجال؛ من أجل المنافسة على تنظيم أبرز المناسبات والفعاليات الدولية، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من التحالفات الدولية، والاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة صلة؛ كشركة سعودية عالمية تنطلق من المملكة إلى العالم”.